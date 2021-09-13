Представители какой профессии чаще всего увлекаются спортом, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. В опросе, который проходил с 23 августа по 2 сентября 2021 года, приняли участие 3000 экономически активных россиян из всех уголков страны, в том числе и из Приморья.

Согласно результатам исследования портала, чаще всего в качестве своей регулярной спортивной активности россияне, принявшие участие в опросе, называли зарядку (26%). Фитнесом занимаются 14%, бегом — 12%, плаванием и велосипедным спортом — по 9%. Тяжелой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных. Йогой постоянно занимаются 6%, боевыми искусствами, спортивной ходьбой, волейболом и лыжным спортом — по 4%. Теннис популярен у 3% россиян, и столько же сторонников у баскетбола. Хоккеем занимаются 2%, фигурным катанием и конькобежным спортом — по 1%. Каждый третий опрошенный признался, что не дружит со спортом. Женщины чаще увлечены фитнесом, гимнастикой, йогой. Традиционно мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства. Молодежь чаще старшего поколения занимается фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом. Россияне в возрасте от 45-ти чаще выбирают плавание и скандинавскую ходьбу. Представители профессиональных групп отличаются в своих спортивных пристрастиях. HR-менеджеры нередко занимаются растяжкой. Водители — футболом и теннисом. Охранники — единоборствами и тяжелой атлетикой. Программисты и системные администраторы — бегом и плаванием. А вот йогой, например, больше увлечены дизайнеры, маркетологи, операторы call-центров и учителя. Больше всего тех, кто регулярно занимается спортом, — среди юристов (79%) и дизайнеров (77%). Самые неспортивные — главные бухгалтеры, лишь 47% из них дружат со спортом.

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