Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей

Преимущество нового сервиса — многофункциональность. В бизнесе важен обмен опытом: он помогает предпринимателям знакомиться друг с другом, обсуждать лучшие практики и идеи по развитию бизнеса, находить партнёров и координировать с ними деятельность на рынке. Мы уверены, что скоро карта «оживёт» и на ней появятся десятки, а потом и сотни компаний, которые смогут успешно развиваться».