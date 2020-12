Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») объявляет о запуске новой площадки — Бизнес. Вместе.

С её помощью предприниматели смогут находить деловых партнёров в своём городе или районе, проводить совместные акции, привлекать новых клиентов без дополнительных вложений, обмениваться опытом в это непростое для бизнеса время. На карте сервиса руководители компаний могут отметить свою локацию по всей территории России, а также предоставить информацию о действующих или запланированных акциях. Это бесплатная площадка для бизнеса, которая поможет решить широкий круг задач от нетворкинга до увеличения базы клиентов и объёма продаж. Присоединиться к проекту просто: для этого нужно добавить свой бизнес на карту в личном кабинете Билайн.ПРОдвижение* и указать контактные данные. После модерации появится возможность искать, запускать акции, отправлять, принимать и отклонять предложения о сотрудничестве. Совсем скоро карта наполнится данными и станет полезным инструментом для бизнеса. Компании, которые внесут информацию о своём бизнесе – профиль и акция, получат промокод на 500 таргетированных СМС в подарок на первую рекламную кампанию при заказе от 2000 до 4000 таргетированных СМС. Промокод будет действовать до 31.12.2020. Говорит исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»Максим Зайков. «Сегодня всем очевидна необходимость цифровизации и освоения онлайн-инструментов. Одна из наших основных задач — создание удобных и доступных сервисов для предпринимателей, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому мы разработали платформу Билайн.ПРОдвижение, а теперь перечень её инструментов пополнился сервисом для поиска партнёров Бизнес.Вместе. Он обещает стать полноценной и очень удобной базой данных, которой сможет воспользоваться каждый предприниматель. Преимущество нового сервиса — многофункциональность. В бизнесе важен обмен опытом: он помогает предпринимателям знакомиться друг с другом, обсуждать лучшие практики и идеи по развитию бизнеса, находить партнёров и координировать с ними деятельность на рынке. Мы уверены, что скоро карта «оживёт» и на ней появятся десятки, а потом и сотни компаний, которые смогут успешно развиваться». Подробные условия акции – на https://beeline.ru/b2b Билайн ПРОдвижение - платформа включает в себя функционал таргетированной рекламы через смс, контекстуную и баннерную рекламу, звонки, мобильные опросы, анализ аудитории, что позволяет формировать полноценную маркетинговую стратегию для малого и среднего бизнеса. О ПАО «ВымпелКом» ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. Билайн Бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи. Ссылка: https://beeline.ru/b2b За более подробной информацией обращайтесь: Блок по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» Анастасия Калинина, Анна Айбашева Телефон: +7 (495) 139 27 26; Email: media@beeline.ru

