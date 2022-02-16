На муниципальную службу в Находке принят преступник?

Бывший «сиделец» обнаружен авторами одного из инстаграм-пабликов Находки в кресле начальника отдела транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством». Городские власти не смогли прокомментировать такое назначение муниципальным служащим бывшего преступника.

По информации nakhodka_tv, новый работник подведомственной мэрии Находки структуры выступал перед местными депутатами на прошедшем накануне обсуждении работы общественного транспорта. «Отвечал перед депутатами новый начальник отдела транспорта и связи Александр Черных. Гуглим… А там красотища сплошная», — пишут авторы поста. Они ссылаются на публикацию десятилетней давности в «Коммерсанте», где старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщала о том, что начальник отделения по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков ОРЧ уголовного розыска Находкинского городского ОМВД РФ Александр Черных был приговорён судом к 2 годам шести месяцам лишения свободы. Основанием стало его мошенничество — вымогательство денег за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, которому офицер сам и подбросил нечто похожее на запрещённое к обороту вещество. На официальном сайте администрации НГО Александр Иванович Черных действительно указан как начальник отдела транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством». Корреспондент «Восток-Медиа» по служебному номеру попытался узнать, одно ли он лицо с некогда осуждённым сотрудником полиции. — Мы пока никак не комментируем, — парировал Александр Черных и бросил трубку. Недавно назначенная мэром Находки Тимуром Магинским своим заместителем — начальником управления внешних коммуникаций Вера Валевич также не дала официальной позиции своего шефа. Сославшись на совещание, Вера Николаевна пообещала перезвонить, когда — не уточнила.

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