Во Владивостоке подорожает билет на трамвай. А также на фуникулёр и троллейбус

С 1 февраля 2022 года стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и на фуникулере в краевом центре вырастет и станет дифференцированной, как и в автобусах.

При оплате Единой транспортной картой (ЕТК) проезд будет стоить 22 рубля, любой банковской картой — 23 рубля, наличными — 24 рубля. Это ниже, чем экономически обоснованный тариф — разницу возьмет на себя бюджет, отметили в пресс-службе мэрии Владивостока. Сегодня тариф во всех видах электротранспорта составляет 20 рублей. Как отметили в Автоматизированном диспетчерском центре Владивостока, введение дифференцированного тарифа стимулирует использование безналичной формы оплаты и особенно Единой транспортной карты. Так, если в октябре транспортной картой оплатили 100 тысяч поездок, то уже в ноябре — почти 1 миллион. Остается популярной и оплата банковскими картами, хотя их число также снижается в пользу ЕТК.

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