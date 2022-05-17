КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано

КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано
КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано
Вчера, 15:30ОбществоФото: 1MI
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный судостроительный колледж» объявляет приём студентов на 2022-2023 учебный год с дальнейшим сопровождением трудоустройства на ССК «Звезда».

Приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований Приморского края является общедоступным. Вступительные испытания при приеме не проводятся.

Фото:предоставлено КГА ПОУ «ДВССК»

Учреждение расположено в Большом Камне и готовит специалистов по ряду актуальных для региона направлений. Среди них — судостроение, сварочное производство, управление качеством продукции, процессов и услуг, информационные системы и программирование. По направлениям «судостроение» и «Сварочное производство» предусмотрена и заочная форма обучения.

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Приморье
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