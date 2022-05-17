Владивостокский морской колледж принимает на учёбу россиян и иностранных граждан

Владивостокский морской колледж принимает на учёбу россиян и иностранных граждан
Владивостокский морской колледж принимает на учёбу россиян и иностранных граждан
Вчера, 18:43ОбществоФото: 1MI
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской колледж» объявляет набор абитуриентов. На учёбу в 2022 году по программам среднего профессионального образования принимает граждан РФ, а также иностранцев, имеющих регистрацию в России.

Набор ведётся без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Принимаются юноши, имеющие образование 9, 10 и 11 классов. Приём документов с 14 июня по 15 августа 2022 года.

Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские иностранные судоходные компании.

Работает заочное отделение, курсы профессионального обучения по программам «Вахтенный матрос», «Вахтенный моторист», «Газоэлектросварщик».

Сюжеты:
Приморье
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