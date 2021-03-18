Опять ледяной дождь?: Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

Опять ледяной дождь?: Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

Сегодня, 15:47ОбществоФото: Медиахолдинг1MiВ регионе ожидается снег с дождём, сильный ветер, гололедица
До конца рабочей недели в Приморье сохранится весенняя погода, а на выходных, 20 и 21 марта, в регион вернётся зима, сообщили сотрудники Примпогоды. В крае будет действовать циклон — погода резко ухудшится.

В субботу ночью осадков в регионе не ожидается, минимальная температура воздуха — от 0 до -10 градусов, в горных районах — до -17.

Днём, 20 марта, антициклон сместится на север Японского моря — к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, в крае начнётся снег с дождём, температура воздуха от +1 до +9 градусов.

В воскресенье в Приморье придёт китайский циклон, осадки охватят почти всю территорию края — их интенсивность увеличится. Местами образуется гололедица. Из-за мокрого снега возрастёт нагрузка на провода и деревья, обстановка на дорогах осложнится.

Ночью станет теплее на 2-7 градусов, а днём 21 марта, наоборот — на 1-4 градуса холоднее.

Во Владивостоке в выходные будет пасмурно, в субботу начнётся снег, временами с дождём.

К концу субботы интенсивность осадков увеличится, в ночь воскресенья возможен сильный снег с дождём, который будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром.

Днём 21 марта погода немного улучшится: уменьшится интенсивность осадков, ветер стихнет.

Температура в приморской столице сохранится в пределах 0… +3 градусов.

Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что повторения ледяного дождя в Приморье ждать не стоит — температурные условия другие. Осадков будет много — от 13 до 18 миллиметров за 12 часов на юге региона. После прохождения циклона в каре вновь начнётся весеннее потепление.

«После прохождения снегопада в крае, как обычно, несколько похолодает, затем начнет теплеть, дневная температура будет положительной», — заключил Кубай.

Сюжеты:
Приморский край
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