Опять ледяной дождь?: Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

До конца рабочей недели в Приморье сохранится весенняя погода, а на выходных, 20 и 21 марта, в регион вернётся зима, сообщили сотрудники Примпогоды. В крае будет действовать циклон — погода резко ухудшится.

В субботу ночью осадков в регионе не ожидается, минимальная температура воздуха — от 0 до -10 градусов, в горных районах — до -17. Днём, 20 марта, антициклон сместится на север Японского моря — к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, в крае начнётся снег с дождём, температура воздуха от +1 до +9 градусов. В воскресенье в Приморье придёт китайский циклон, осадки охватят почти всю территорию края — их интенсивность увеличится. Местами образуется гололедица. Из-за мокрого снега возрастёт нагрузка на провода и деревья, обстановка на дорогах осложнится. Ночью станет теплее на 2-7 градусов, а днём 21 марта, наоборот — на 1-4 градуса холоднее. Во Владивостоке в выходные будет пасмурно, в субботу начнётся снег, временами с дождём. К концу субботы интенсивность осадков увеличится, в ночь воскресенья возможен сильный снег с дождём, который будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром. Днём 21 марта погода немного улучшится: уменьшится интенсивность осадков, ветер стихнет. Температура в приморской столице сохранится в пределах 0… +3 градусов. Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что повторения ледяного дождя в Приморье ждать не стоит — температурные условия другие. Осадков будет много — от 13 до 18 миллиметров за 12 часов на юге региона. После прохождения циклона в каре вновь начнётся весеннее потепление. «После прохождения снегопада в крае, как обычно, несколько похолодает, затем начнет теплеть, дневная температура будет положительной», — заключил Кубай.

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