Приморцы о ЦУР: мы знаем, что не останемся без ответа

Еще одна благодарная жительница Владивостока Елена Попова, чьё обращение по вывозу мусора в начале января было оперативно отработано, говорит, что у неё и её соседей «появилась какая-то уверенность, что есть организация, которая имеет воздействие на местную власть». «Спасибо вам, а то нас не слушают! Благодарим вас от всех наших жильцов! Следим за вашими успехами и помощью, которую вы оказываете жителям Приморского края!», — написала Елена.