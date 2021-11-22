Синоптики сообщили, когда во Владивостоке потеплеет

Вторая декада ноября, как и первая, выдалась в Приморье очень тёплой. Средняя температура воздуха на 2,3 — 5,1 градуса превысила средние климатические значения. Осадков на большей территории края выпало меньше нормы, но последняя декада ноября восполнит их дефицит, сообщили в Примпогоде.

Завтра, во вторник, 23 ноября, циклон, принесший в Приморье дождь и снег, переместится на юг Хабаровского края, и в крае интенсивность осадков постепенно будет уменьшаться. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, температурный фон начнет понижаться. В среду, 24 ноября, в большинстве районов ожидается снег. Во второй половине недели атмосферное давление начнет расти, осадки в основном прекратятся. Только в отдельных районах временами будет идти небольшой снег. В облаках появятся разрывы, увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальная температура понизится, а максимальная повысится на 1 — 5 градусов. Во Владивостоке снег прекратится в понедельник и до конца рабочей недели будет без осадков, но холодно и ветрено: минимальная температура -7…-10°С, максимальная -2…-5°С. Потеплеет только в пятницу, 26 ноября: стихнет ветер, значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1 — 2 градуса.

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