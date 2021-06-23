Самое интересное начинается практически на завершающей стадии подготовки к мероприятию. В рамках подготовки к выпускному бьюти услуги для девочек могут быть бесконечны. Здесь все зависит только от благосостояния семьи и готовности родителей платить. Нередки случаи, когда за месяц до даты Х девочки делают глубинные дорогостоящие пилинги, затем проходят курс мезотерапии и массажа лица. Только три этих удовольствия будут стоить около 25-30 тысяч рублей в косметологической клинике среднего уровня.