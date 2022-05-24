Мэр Владивостока провёл приём жителей островов Попова и Рейнеке вместе с прокурором

Переселение граждан из ветхого жилья, вывоз мусора, уборка свалок, благоустройство территорий, грейдирование дорог — эти и другие вопросы вместе с островитянами решали 20 мая глава Владивостока Константин Шестаков и прокурор города Иван Иванов.

Такие выездные приёмы мэр Владивостока проводит на постоянной основе. — Мы в очередной раз выехали на острова Попова и Рейнеке. На Попова у нас уже ходит муниципальная баржа, а с 20 июня она будет доставлять пассажиров на Рейнеке. Баржа будет перевозить личный транспорт по льготной цене. И на Попова, и на Рейнеке предстоит ряд работ по благоустройству. Хотелось бы, чтобы на Рейнеке появилась современная туристская инфраструктура. Будем работать в этом направлении: уже в ближайшее время займёмся здесь ремонтом дорог, наведением порядка на пляже, к зиме благоустроим и тёплый павильон для комфортного ожидания морского транспорта, а часть сооружений и территорий подготовим и выставим на торги для развития инфраструктуры этой местности, — сказал глава города Константин Шестаков. Все вопросы, которые люди обозначили во время приёма, будут решены. Поручения уже даны руководителям профильных управлений городской администрации. В частности, в ближайшие дни на Рейнеке зайдёт техника, которая будет грейдировать и отсыпать дороги. Жителей острова Попова волнуют то, как организовано уличное освещение в некоторых местах, как содержатся дороги. Заместитель главы — руководитель управления дорог Николай Зайцев проинформировал, что этим займётся подрядная организация. Ей поручено с особым тщанием заняться теми участками, о которых говорят островитяне. В ближайшее время решат и вопрос с монтажом фонарей на обозначенных местными жителями участках. Уточним, что многие пожелания островитян, которые они высказывали на предыдущих встречах с Константином Шестаковым, уже учтены. — Мы очень рады, что нас слышат и помогают решить вопросы, которые не решались долгие годы. У нас теперь налажен вывоз мусора, дороги регулярно приводят в порядок, — отмечают местные жители. В этот раз больше всего участники встречи с мэром и прокурором столицы Дальнего Востока задавали вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов. Например, принято решение отремонтировать крышу в доме на Советской, 36. Пока же здесь завершают временный ремонт — после него в случае дождей топить квартиры больше не будет. Решали на встрече с населением и судьбу дома на Бассейной, 11. Дом аварийный и живёт в нём фактически только один человек, тогда как по документам там 10 жильцов. Глава Владивостока поручил специалистам оперативно рассчитать, сколько денег требуется на ремонт этого здания. Если же решат, что это слишком затратно и нецелесообразно, то дом снесут, а людей расселят. Прямо в день встречи с главой города Константином Шестаковым долгожданное постановление о расселение получила одна из местных жительниц. Вопрос о её переселении был поднят ранее при общении с градоначальником. Она переедет в квартиру на Подгорной, 31. Специалисты городской администрации вместе с женщиной побывали в её новой квартире и сообщили, что в течение трёх месяцев здесь сделают необходимый ремонт. После этого она сможет переехать. Жители дома на Бассейной, 2 поделились, что их просьбы по переносу котельной, установленной прямо у окон дома, тоже приняли во внимание. Заместитель главы Владивостока Тарас Фищук рассказал, что в предстоящую зиму отапливать дом будут с помощью электрического котла, чтобы гарь и копоть не летела в окна, а в скором времени котельную и вовсе перенесут. Уже найден соответствующий участок. Новая котельная будет роботизированной. Принято решение о благоустройстве территории рядом со зданием школы на острове Попова, где располагается не только само образовательное учреждение, но и детский сад. Здесь для комфорта маленьких островитян установят теневой навес. Планируется решить вопрос установки на спортивном стадионе брусьев и турников. Об этом от лица местных жителей попросил учитель физкультуры. Для развития досуга на острове планируется открыть и культурный центр. С этой инициативой также выступили местные жительницы. Для этих целей будет подобрано соответствующее помещение.

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