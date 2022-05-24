Олег Кожемяко повысил стипендии студентам приморских колледжей

В частности, как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, повышение коснётся тех учащихся, которые не только демонстрируют отличные успехи в учёбе, но и уверенно овладевают профессиональными навыками, занимаются спортом и участвуют в общественной жизни города и края.
— Увеличение составит до 50%, — отметил глава Приморья в своём сообщении.
Кроме того, полторы сотни лучших из лучших студентов колледжей будут получать персональную губернаторскую стипендию — 4000 рублей в месяц.
При этом, как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, будут повышены и обычные стипендии: академическая — до 732 рублей в месяц, социальная — до 1098 рублей.
Объём поддержки учащихся среднего профобразования в бюджете Приморья на 2022 год увеличен на 29 млн рублей.
— Надеюсь, что это будет мотивировать ребят учиться усерднее и развивать свои навыки, — отметил Олег Кожемяко.