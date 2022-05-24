Олег Кожемяко повысил стипендии студентам приморских колледжей

Олег Кожемяко повысил стипендии студентам приморских колледжей
Олег Кожемяко повысил стипендии студентам приморских колледжей
Сегодня, 13:55ОбществоФото: Telegram-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко
Студенты колледжей Приморского края будут получать с начала нового учебного года увеличенную стипендию.

В частности, как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, повышение коснётся тех учащихся, которые не только демонстрируют отличные успехи в учёбе, но и уверенно овладевают профессиональными навыками, занимаются спортом и участвуют в общественной жизни города и края.

— Увеличение составит до 50%, — отметил глава Приморья в своём сообщении.

Кроме того, полторы сотни лучших из лучших студентов колледжей будут получать персональную губернаторскую стипендию — 4000 рублей в месяц.

При этом, как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, будут повышены и обычные стипендии: академическая — до 732 рублей в месяц, социальная — до 1098 рублей.

Объём поддержки учащихся среднего профобразования в бюджете Приморья на 2022 год увеличен на 29 млн рублей.

— Надеюсь, что это будет мотивировать ребят учиться усерднее и развивать свои навыки, — отметил Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморье
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