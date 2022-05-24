Олег Кожемяко повысил стипендии студентам приморских колледжей

В частности, как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, повышение коснётся тех учащихся, которые не только демонстрируют отличные успехи в учёбе, но и уверенно овладевают профессиональными навыками, занимаются спортом и участвуют в общественной жизни города и края.