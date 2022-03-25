В приморье цены на продукты контролируют потребители и административные комиссии

В момент старта программы в ней значились 177 магазинов. Через несколько дней участниками проекта стали 186 объектов в мелкосетевой и независимой рознице на территории 25 муниципальных образований. Представители торговых точек подписали обязательства по самоограничению торговой наценки в присутствии местных властей.
Контроль за соблюдением условий участия в проекте возложен на административные комиссии. Они ежедневно мониторят цены, сверяя ценники на магазинных полках с цифрами в товарно-транспортных накладных. В случае выявления фактов завышения цен, к нарушителям договора будут применены меры административной ответственности.
Кроме того, в крае налажен потребительский контроль за ценами. В регионе работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.
Справка «ЗР»
В списке социально значимых числятся продукты от приморских производителей, а это: хлеб, молоко, замороженная свинина, мясо птицы, куриное яйцо, замороженная рыба, колбасные изделия, растительное масло, печенье. А также овощи: картофель, капуста, морковь, свёкла, лук, огурцы, томаты. Среди приморских поставщиков такие компании, как «Гормолокозавод «Артёмовский», «Хорольский молочный комбинат», «Мерси трейд», «Ратимир», «АгроПтица», «Птицефабрика Уссурийская», «Приморская соя», «Заречное», «Овощевод», «НК ЛОТОС».