В приморье цены на продукты контролируют потребители и административные комиссии

Кроме того, в крае налажен потребительский контроль за ценами. В регионе работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.