Профподготовку в одном из лучших вузов страны смогут пройти более тысячи безработных приморцев

Профподготовку в одном из лучших вузов страны смогут пройти более тысячи безработных приморцев
Профподготовку в одном из лучших вузов страны смогут пройти более тысячи безработных приморцев
Сегодня, 11:57ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Более тысячи человек смогут пройти обучение в приморском филиале РАНХиГС в 2021 году. Краевое министерство труда и социальной политики и региональный филиал вуза подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере профподготовки, сообщили в пресс-службе приморского правительства.

Директор Приморского филиала РАНХиГС Марина Соколова отметила, что проект «Содействие занятости» — инициатива президента России, которая направлена на поддержку населения, пострадавшего из-за пандемии и вызванного ею кризиса.

«Эта мера поддержки позволяет гражданам пройти обучение для получения дополнительных компетенций и свободно маневрировать на изменившемся рынке труда», — отметила важность подписания соглашения руководитель образовательной организации.

По словам специалистов министерства труда и социальной политики Приморья, в 2021 году планируется обучить в рамках проекта более 5 тысяч граждан. Региональными операторами проекта, помимо РАНХиГС, выступают также Дальневосточный федеральный университет и Региональный центр развития профессиональных квалификаций.

Со списком направлений, доступных для профессионального обучения и дополнительного профобразования можно ознакомиться на сайте — здесь же можно выбрать место и формат учебы и заполнить заявку.

Сюжеты:
Приморский край
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