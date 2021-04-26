В некоторых муниципалитетах Приморья завершается отопительный сезон

В понедельник, 26 апреля, отопительный сезон завершается в Большом Камне, Октябрьском и Хорольском округах. До конца текущей недели отопление перекроют ещё в трёх муниципалитетах Приморья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главный инженер «Примтеплоэнерго» Алексей Филин сообщил, что 44 котельные в Большом Камне, Хорольском и Октябрьском муниципальных округах уже остановлены. На этих участках в течение пяти дней сохранялась температура воздуха выше +8 градусов. «Во вторник, 27 апреля, отопительный сезон завершается в Партизанске, 30 апреля в Хасанском районе и Находкинском городском округе», — добавил Алексей Филин. Во Владивостоке закончить отопительный сезон планируют в период с 3 по 9 мая. По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, указанные муниципальные образования традиционно первыми завершают отопительный сезон. Самый последний — Тернейский округ — заканчивает подачу тепла в июне. «Сразу после этого стартуют гидравлические испытания теплотрасс, затем начинается ремонт оборудования котельных, бойлерных, насосных. Ремонтные программы коммунальных предприятий края сформированы, кое-где уже началась подготовка к новой зиме», — отметила Пархоменко. Стоит отметить, что в посёлке Смоляниново Шкотовского района Приморья завершилось проектирование новой угольной котельной. Строительство начнётся в этом году, после проведения конкурсных процедур. Специалисты отмечают, что строительство такой же котельной идёт в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа — котельную планируют запустить к началу следующего отопительного сезона.

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