В Приморье построят питомники для бездомных животных

В Приморье построят питомники для бездомных животных
В Приморье построят питомники для бездомных животных
Сегодня, 12:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье началось строительство питомников для безнадзорных животных, сообщил губернатор Олег Кожемяко в эфире радиостанции «Владивосток FM». Это, по мнению главы региона, позволит решать проблему более комплексно.

Кожемяко отметил, что просто чипирование и стерилизация животных не изменят ситуацию кардинально, хотя на эти цели и предусмотрены большие расходы. Для комплексного решения проблемы необходимо создать краевой питомник для безнадзорных животных.

«В питомнике животных будут чипировать стерилизовать, вакцинировать и, самое главное, решать их дальнейшую судьбу — искать новых хозяев. «Я сам с детства занимаюсь собаками. Раньше были клубы собаководов, прививавшие культуру обращения с животными», — сказал губернатор.

Говоря о проблеме бездомных животных, глава региона подчеркнул, что также необходимо повышать культуру обращения с питомцами в обществе.

Стоит отметить, что работа по строительству питомников уже началась в Приморье — учреждения строят в Уссурийске, Большом Камне, Пожарском районе.

Уже совсем скоро заработает большой приют в Находке. Строятся два приюта в Анучинском муниципальном округе и еще один в Большом Камне, которые будут обслуживать ближайшие территории.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокживотные
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