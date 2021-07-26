В Приморье построят питомники для бездомных животных

Кожемяко отметил, что просто чипирование и стерилизация животных не изменят ситуацию кардинально, хотя на эти цели и предусмотрены большие расходы. Для комплексного решения проблемы необходимо создать краевой питомник для безнадзорных животных.
«В питомнике животных будут чипировать стерилизовать, вакцинировать и, самое главное, решать их дальнейшую судьбу — искать новых хозяев. «Я сам с детства занимаюсь собаками. Раньше были клубы собаководов, прививавшие культуру обращения с животными», — сказал губернатор.
Говоря о проблеме бездомных животных, глава региона подчеркнул, что также необходимо повышать культуру обращения с питомцами в обществе.
Стоит отметить, что работа по строительству питомников уже началась в Приморье — учреждения строят в Уссурийске, Большом Камне, Пожарском районе.
Уже совсем скоро заработает большой приют в Находке. Строятся два приюта в Анучинском муниципальном округе и еще один в Большом Камне, которые будут обслуживать ближайшие территории.