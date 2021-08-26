«Умный домофон» от Ростелекома: чужой не пройдет

«Умный домофон» — один из сервисов экосистемы «Ростелеком Ключ». Цифровой домофон оснащен видеокамерой с инфракрасной подсветкой, которая позволяет даже в ночное время видеть гостей и прилегающую к подъезду территорию. Также в него встроены микрофон, динамик и клавиатура, а панель оборудована антивандальным корпусом.
Первые жильцы новостройки уже оценили современную систему контроля доступа в подъезд. Сейчас услуга доступна для 47 семей, поселившихся в первом доме жилого комплекса. В сентябре ею смогут воспользоваться еще 70 семей, которые станут новоселами в домах № 2 и № 3.
Одно из главных преимуществ системы «Умный домофон», которое отмечают пользователи, — это возможность управлять сервисом через мобильное приложение на смартфоне. Помимо открытия двери, жильцы могут принимать видеовызовы, создавать временные ключи доступа для гостей или курьеров и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Семьи с ребенком оценили существующий режим «не беспокоить», который помогает не прерывать сон и отдых. Данные о визитах хранятся на защищенном сервере «Ростелекома» и доступны только владельцам квартир — в течение недели они смогут просмотреть в приложении или личном кабинете информацию о посетителях.
— Нам ценно находить единомышленников среди застройщиков региона еще на стадии строительства. Компания «DNS Девелопмент» не просто строит жилой комплекс из 15 домов в пригороде Владивостока, а создает комфортную и защищенную среду с первых дней жизни семей. Домофоны, установленные в подъездах первых трех домов ЖК «Формат», помогут новоселам сразу чувствовать себя безопаснее, — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.
— Сервис «Умный домофон» от Ростелекома — одно из многих решений, которые делают жизнь жителей ЖК «Формат» комфортной. Так как большинство наших жителей — это семьи с детьми, им особенно нравится возможность генерировать временные коды для служб доставки. Благодаря этому молодые мамы точно знают, что визит курьера и сигнал домофона, которые в период обустройства новой квартиры — обычное дело, не потревожат дневной сон детей, — объясняет коммерческий директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов. — Для нас как застройщика важны вопросы безопасности и приватности. К примеру, в ЖК «Формат» реализована концепция закрытых дворов без машин: периметр домов огорожен забором, доступ во двор есть только у собственников по ключ-карте, а доступ в подъезд — только через «Умный домофон». Таким образом, родители могут со спокойным сердцем отпускать детей на прогулку во дворе, точно зная, что там нет посторонних.
Подключить «Умный домофон» и другие сервисы платформы «Ростелеком Ключ» — комплексное видеонаблюдение, «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» — можно как в новостройках, так и в существующем жилом фонде.