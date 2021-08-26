«Умный домофон» от Ростелекома: чужой не пройдет

— Сервис «Умный домофон» от Ростелекома — одно из многих решений, которые делают жизнь жителей ЖК «Формат» комфортной. Так как большинство наших жителей — это семьи с детьми, им особенно нравится возможность генерировать временные коды для служб доставки. Благодаря этому молодые мамы точно знают, что визит курьера и сигнал домофона, которые в период обустройства новой квартиры — обычное дело, не потревожат дневной сон детей, — объясняет коммерческий директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов. — Для нас как застройщика важны вопросы безопасности и приватности. К примеру, в ЖК «Формат» реализована концепция закрытых дворов без машин: периметр домов огорожен забором, доступ во двор есть только у собственников по ключ-карте, а доступ в подъезд — только через «Умный домофон». Таким образом, родители могут со спокойным сердцем отпускать детей на прогулку во дворе, точно зная, что там нет посторонних.