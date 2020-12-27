Фонд развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует проекты в ЯНАО и Мурманской области

В Мурманской области дополнительные инвестиции поступят на развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Это позволит нарастить мощности фабрики с 14,5 млн до 19,5 млн т руды в год, создать более 500 рабочих мест. На это мероприятие будет выделено не более 2 млрд рублей.