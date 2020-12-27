Фонд развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует проекты в ЯНАО и Мурманской области

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует проекты в ЯНАО и Мурманской области

Сегодня, 01:51ОбществоФото: investing.com
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики сможет дополнительно профинансировать приоритетные инвестиционные проекты в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В ЯНАО будет модернизирован аэропорт Новый Уренгой. Планируется, в частности, построить новый аэровокзал площадью 19,6 тыс. кв. м и реконструировать взлётно-посадочные полосы. Согласно распоряжению, на эти цели должно быть направлено до 3,73 млрд рублей.

В Мурманской области дополнительные инвестиции поступят на развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Это позволит нарастить мощности фабрики с 14,5 млн до 19,5 млн т руды в год, создать более 500 рабочих мест. На это мероприятие будет выделено не более 2 млрд рублей.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей.

С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

Подписанное распоряжение даст импульс к росту приоритетных отраслей экономики, повысит уровень занятости в регионах и простимулирует социально-экономическое развитие Заполярья.

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