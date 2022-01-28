Чат-бот подскажет приморцам, куда обратиться, если отходы не вывозят

Центр управления регионом совместно с Приморским экологическим оператором создали специальный чат-бот в мессенджере Telegram, где собрана полезная информация о вывозе всех видов отходов.
Руководитель ЦУР Полина Степаненко отметила удобный формат чат-бота, который поможет ответить на вопросы граждан.
— Мне, как жителю Владивостока, очень нравится система чат-ботов, где в любое время и очень быстро человек может найти всё, что ему нужно. Совместно с ПЭО мы разработали хороший инструмент, который поможет сделать наш край чище и лучше.
Как это работает? Меню бота состоит из пяти разделов: «Ответственные за вывоз мусора», «Полезные контакты», «Общие правила», «Опасные отходы» и «Раздельный сбор мусора», в каждом из которых можно найти необходимую информацию. Например, если вы обнаружили во дворе старые шины, то бот подскажет, кто за их вывоз отвечает. Если вы сами хотите вывезти авторезину, то электронный помощник укажет на сайт, который покажет ближайший пункт раздельного сбора отходов.
Чтобы запустить чат-бот, необходимо зарегистрироваться в Telegram и пройти по ссылке https://t.me/musor_pk_bot.
В Инстаграм-аккаунте Центра управления регионом жители проявили креатив и предложили свои варианты названия телеграм-бота. Лучшие из них представят в итоговом голосовании, где подписчики выберут победителя.