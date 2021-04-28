Экологично и безопасно: на ХНПЗ начался профилактический ремонт

Группа ННК вкладывает значительные усилия в обновление основных фондов. Для того, чтобы безопасность и экологичность производства росла, на Хабаровском НПЗ регулярно проводят профилактический ремонт. Чтобы минимизировать неудобства клиентов, на всех АЗС Дальнего Востока сформирован необходимый запас топлива.

В период с апреля по май 2021 года будет реализован диагностический контроль работы оборудования, техническое обслуживание установок, а также проведен комплекс профилактических мероприятий. Группой ННК вкладываются значительные усилия и ресурсы в обновление основных фондов, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность производства. На период проведения регламентных работ Хабаровского НПЗ сбытовыми обществами, входящими в группу ННК, сформирован запас всех видов моторных топлив достаточный для обеспечения потребителей Дальнего востока через одноименную сеть АЗС. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых нефтеперерабатывающим заводов на территории Дальневосточного федерального округа с комплексом мощностей по переработке 5 млн. тонн нефти в год.

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