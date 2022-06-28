Владивосток выбирает «Молодёжный вектор»

День молодёжи в этом году стал для двадцати пяти юных жителей Владивостока особенно праздничным — за победу в традиционном конкурсе, проводимом среди юных горожан в воз-расте от 14 до 30 лет, они получили денежные премии и отличительные знаки.

— Конкурс «Молодёжный вектор» — это ещё один способ поддержки молодых и активных горожан в возрасте от 14 до 30 лет. Накануне праздника были определены авторы проектов, которые получили для их реализации финансовую поддержку от администрации Владивостока. Также комиссия назвала ребят, которые за свою активную жизненную позицию в области молодёжной политики по итогам года получат денежные премии, — рассказал руководитель городского управления по делам молодёжи и связям с общественностью Сергей Язев. Наградой для лауреатов конкурса «Молодёжный вектор» стали памятные знаки и премии в размере 25 тысяч рублей. Виктор Нагорнов — один из победителей конкурса. Успех ему принёс проект по художественному оформлению подпорных стен и фасадов зданий. Среди его работ — роспись объектов на остановке «Цирк», баскетбольной площадки «KFC Арена» на улице Адмирала Фокина, пешеходного перехода на Жигура, детской площадки на Черняховского и многие другие. — В 2018 году занялся росписью стен в городе и крае. В 2021 организовал вовлечение молодёжи в социальные граффити-проекты. Были сделаны локации, где раньше рисовали нелегально и портили окружающую среду. Как итог деятельности — отсутствие вандализма, а также объединение местных и привлекаемых из других городов художников, готовых делать наш город ярче и красивее. Большое количество стен стали яркими интересными объектами, — рассказал Виктор Нагорнов. По его словам, в этом году во Владивостоке планирует провести крупный фестиваль с осознанными, авторскими работами силами местных и приезжих художников. Всего в списке победителей конкурса «Молодёжный вектор» 25 человек.

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