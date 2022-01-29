Владивостокцам предложили спортивно провести выходные

Сегодня, 29 января, на лыжной трассе Русского острова, расположенной вблизи посёлка Канал, пройдет «Русская гонка». С 10 до 13 часов в забегах будут состязаться спортсмены-разрядники. А после 14 часов трасса откроется для всех желающих. Пройти регистрацию приглашают прямо на месте, начиная с полудня.

Ещё одним субботним мероприятием стала игра в кёрлинг, организованная на катке около школы № 5 в том же островном посёлке Канал. Не умеющих обещают приобщить к этому виду спорта на специально организованных мастер-классах, которые будут проводиться с 11:30 до 16:00. Наконец, третьим спортивным событием дня станет рогейн — гонка по льду бухты Новик с ориентированием и прохождением контрольных пунктов. Её старт намечен на 13:30 у яхт-клуба «Алые паруса» в посёлке Экипажном. Стоит также напомнить, что 13 февраля на Русском острове в Новике планируется проведение ежегодной гонки «Тур де Папенберг», в которой принимают участие более сотни любителей активного отдыха и спорта, применяя разнообразный спортинвентарь: лыжи, велосипеды, коньки, да и просто любители бега без дополнительных аксессуаров. ⠀

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