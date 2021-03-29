Приморье получило финансирование на модернизацию отопительных систем

170 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ получил Приморский край на модернизацию системы теплоснабжения посёлка Новый Надеждинского района. В 2021 году там появятся газовая котельная и теплоцентрали, сообщили в правительстве региона.

Ранее Приморский край направил в Фонд заявку на финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры посёлка, которая была удовлетворена. «Благодаря финансированию: средства фонда — 60%, компании-концессионера — 40%, в Новом заменят почти 5,5 километров теплотрасс, уложив современные долговечные трубы, а также построят блочно-модульную автоматизированную газовую котельную взамен мазутной 1975 года постройки», — рассказал министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич. По словам главы ведомства, котельная и теплотрассы улучшат качество теплоснабжения — в домах жильцов станет теплее. Кроме того, новые системы снабжены энергоэффективными технологиями, которые значительно сократят теплопотери при транспортировке ресурса, а также уменьшат расходы на топливо. Специалисты отметили, что к работе приступят сразу по завершении в крае отопительного сезона. В данный момент заключаются договоры на проведение работ, закупаются стройматериалы. Общая сумма инвестиций в переоснащение коммунальной инфраструктуры посёлка, по словам представителей правительства Приморья, в 2021 году составит около 320 миллионов рублей. Как отметили специалисты, аналогичные работы уже выполнили в Фокино. В этом году ремонт тепловых систем в муниципалитете продолжится.

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