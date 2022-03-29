Программа комплексного развития территорий может быть реализована на острове Русском

— В каждом посёлке выявлено достаточно большое количество жилых домов, которые требуют внимания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте, некоторые и вовсе в ближайшее время будут признаны аварийными. Остров Русский — настолько важная территория для города и края, что решать проблемы с одним конкретным домом, не имея общей картины, было бы неправильно. Поэтому мы приняли решение разработать комплексную программу развития этих населенных пунктов, — уточнил Константин Шестаков.