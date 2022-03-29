Программа комплексного развития территорий может быть реализована на острове Русском

Сейчас, как отметил мэр, проведен анализ территорий девяти населённых пунктов. Это посёлки Поспелово, Подножье, Шигино, Церковная Падь, КЭТ, Экипажный, Минка, Мелководный, Парис.
— В каждом посёлке выявлено достаточно большое количество жилых домов, которые требуют внимания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте, некоторые и вовсе в ближайшее время будут признаны аварийными. Остров Русский — настолько важная территория для города и края, что решать проблемы с одним конкретным домом, не имея общей картины, было бы неправильно. Поэтому мы приняли решение разработать комплексную программу развития этих населенных пунктов, — уточнил Константин Шестаков.
Он также подчеркнул, что на данный момент вопрос переселения местных жителей не рассматривается.
— Пока мы детально прорабатываем ситуацию, определяем точное количество домов, которые нужно обновить и, возможно, предложим формат реновации, — отметил глава города.
Отметим, что во Владивостоке первой площадкой, где будет реализован проект комплексного развития, станет Голубиная Падь. На сегодняшний день разработан мастер-план этой территории, подписана дорожная карта. Работать над проектом будут частные инвесторы.
Управляющие компании и ТСЖ Владивостока обсуждают с жителями города проекты благоустройства их дворов
Жители многоквартирных домов совместно со своими управляющими компаниями и ТСЖ разработали дизайн-проекты, по которым в этом году будет проведено благоустройство их дворов. Теперь проекты обсуждают и вносят в них коррективы. Ремонтные работы во дворах начнутся с наступлением тепла.
В частности, была организована встреча подрядчиков, представителей мэрии и ТСЖ «Сабанеева, 13». Три года назад в этом дворе по программе «1000 дворов» была установлена спортивная площадка. Затем двор снова принял участие в программе, и на придомовой дороге появится новый асфальт.
В этом году во Владивостоке планируют благоустроить 17 дворов по краевой программе ремонта и еще 134 придомовые территории — в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока». Как и в предыдущие годы, во дворах будут укладывать асфальт, монтировать спортивные тренажёры или оборудовать детские площадки.
Также специалисты управления содержания жилищного фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2023 году. Прием заявок начнётся 25 апреля.
Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние годы масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий, то есть шестую часть всех дворов дальневосточной столицы. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры. С инициативой провести ремонт дворов выступил губернатор края Олег Кожемяко. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Кроме того, в прошлом году во Владивостоке по инициативе главы города Константина Шестакова была реализована муниципальная программа по освещению придомовых территорий. Новые фонари установлены по 163 адресам.
По материалам пресс-службы администрации города Владивостока