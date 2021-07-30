Стройка века завершилась: Открыли главную транспортную артерию современной России

На этой неделе состоялось одно из важнейших событий в сфере транспортной инфраструктуры страны. 28 июля президент Владимир Путин отдал разрешение на запуск Байкальского тоннеля, который пролегает через одноименный хребет между Иркутской областью и Бурятией.

Масштабный проект создан по поручению президента и правительства РФ. Важность этого проекта для страны сравнима с Крымским мостом и мостами через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке. Строительство Байкальского тоннеля заняло 7 лет: проект стал частью программы модернизации и развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, один из концов которой находится в столице Приморья. Новая железнодорожная магистраль будет проводить гораздо больше грузов. После полноценного введения в эксплуатацию, пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза — с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов, что позволит значительно нарастить обороты промышленности. «С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет — в разы, там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, по-моему, до 57 выходит. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно» — заявил президент. Строительство Байкальского тоннеля было поистине грандиозным: за 7 лет было проложено 6682 метра тоннеля сквозь твердую горную породу. Работы велись со скоростью 300 метров в месяц, что позволило завершить проект на 3 месяца раньше, чем запланировали. Над тоннелем поработали на славу: проект создан согласно высоким стандартам безопасности и качества, а также с применением высокотехнологических решений. Строителям удалось добиться отклонения от проектной оси всего на 16 мм при норме в 100 мм. При строительстве понимали, что сейсмичность местности составляет 9 баллов, поэтому надежности сооружения уделили особое внимание: для уменьшения вибрации путь в тоннеле проложен без стыков, а в его основание зало жены специальные демпфирующие маты. Оценить масштабы работы над Байкальским тоннелем можно в потрясающем ролике, который символично зовется «Портал в будущее»: https://gigarama.ru/baikaltunnel/

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