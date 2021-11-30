МЧС Приморья: отпустите сотрудников домой

— Мы также рекомендуем жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на личном автотранспорте, выходов на природу, рыбалку. Прошу с пониманием отнестись к складывающейся ситуации, не мешайте работе коммунальных служб, — сказал глава ведомства Александр Златкин.
Он добавил, что на дороги Приморского края вышла снегоуборочная техника, службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность.
Заместитель начальника управления дорог и благоустройства Владивостока Илья Литвиненко сообщил, что на это время городские и межквартальные дороги обработаны пескосолевой смесью и реагентами. На расчистке улиц работает снегоуборочная техника. Рабочие чистят виадуки, тротуары и остановки в городе. По данным Литвиненко, в городе задействовано 216 единиц техники — муниципальной и принадлежащей подрядчикам. Кроме того, работают свыше 300 дворников.
На время непогоды закрыто движение по улице Капитана Шефнера и запрещены въезд и передвижение большегрузного транспорта. Трассу Седанка — Патрокол пока не перекрывали. Общественный транспорт во Владивостоке ходит в штатном режиме, изменения в расписании маршрутов нет.