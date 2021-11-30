МЧС Приморья: отпустите сотрудников домой

Заместитель начальника управления дорог и благоустройства Владивостока Илья Литвиненко сообщил, что на это время городские и межквартальные дороги обработаны пескосолевой смесью и реагентами. На расчистке улиц работает снегоуборочная техника. Рабочие чистят виадуки, тротуары и остановки в городе. По данным Литвиненко, в городе задействовано 216 единиц техники — муниципальной и принадлежащей подрядчикам. Кроме того, работают свыше 300 дворников.