Сотрудники газеты «Золотой Рог» получили заслуженные награды от «Ростелекома»

«Сложно представить, что было бы, случись пандемия COVID-19 где-нибудь в середине нулевых годов. Люди тяжело переносили бы ситуацию, когда заперты в четырех стенах и нечего делать. И только развитие цифровых технологий позволило обойтись без особых психологических эксцессов, потому что люди могли находиться дома и общаться с помощью цифровых технологий со всем миром. Понятно, что на данный момент это оказалось для нас спасением. Но одновременно это и прорыв в будущее технологий, прорыв в будущую жизнь. И тот, кто в этом прорыве будет первым или хотя бы вторым, выиграет эту гонку и это глобальное соревнование. Поэтому конкурс очень нужный. Организаторы — молодцы, прекрасные участники. Сильные победители. Всех поздравляю. Желаю удачи», — прокомментировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.