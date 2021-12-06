Пошёл в спортзал — получи налоговый вычет

Пошёл в спортзал — получи налоговый вычет
Пошёл в спортзал — получи налоговый вычет
Сегодня, 10:59СпортФото: 1mediainvest.ru
В России занятия физкультурой обойдутся дешевле: в федеральном правительстве утверждён перечень спортивных организаций, занимаясь в которых граждане смогут подать получить налоговый вычет.

В этом списке — почти четыре тысячи российских организаций, из которых 55 — из Приморья. Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, данный документ уже направлен в Федеральную налоговую службу.

— Социальный налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным приморцами на физкультурно-оздоровительные услуги. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей до 18 лет, — подчеркнули в краевом минспорта.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, но общая сумма не должна превышать 15,6 тысячи рублей.

Жители Приморья смогут получать социальный налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. Заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщик сможет с 2022 года — через работодателя по фактическим расходам, а с января 2023 года — самостоятельно через личный кабинет портала Госуслуги или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

Оформление налогового вычета на занятия спортом будет мало чем отличаться от схемы получения любого другого. Гражданину необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю.

Сюжеты:
Приморье
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