Несколько важных правил для владельцев домашних животных

Являются ли усы, лапы и хвост документами кота в современном мире, выяснял корреспондент «Золотого Рога».
Стоит сразу же отметить, что большинство правил содержания домашних животных обозначены в Федеральном законе № 498 «Об ответственном обращении с животными». Он был принят относительно недавно — в 2018 году.
Этот закон очень четко определяет тех животных, которых приморцы могут содержать в своих квартирах и домах. К сожалению любителей экзотики, в их число не входят «зоопарковые милашки» — волки, медведи, куницы, панды, тигры, ядовитые змеи и полуметровые смертельно опасные и чрезвычайно плодовитые тропические сороконожки.
Даже если ваше животное не несет смерть окружающим своим ядом или еще чем похуже, за ним следует убирать. И не только в квартире, но и на лестничной клетке. В случае, если отходы жизнедеятельности будут оставаться в местах для них не предназначенных, соседи могут обратиться в правоохранительные органы, а после и в суд. Чтобы животное случайно не укусило соседа, его следует держать на улице в наморднике, даже если оно доброе и раньше никого не кусало. Таков закон.
Животных, входящих в перечень потенциально опасных пород, за пределами дома всегда следует держать на поводке. В России есть такой список, он официально утвержден и в него входит 12 собачьих пород, а также их метисы. На поводке должны выгуливаться амбульдоги, бандоги, смесь волка с собакой, кавказские овчарки и некоторые другие собаки.
Для четвероногих, вне зависимости от породы, есть специальные площадки для выгула, но в Приморье таких мест не так много, как в других регионах. В основном владельцы собак используют для выгула парки и скверы, где нет соответствующих табличек.
Усы и лапы — документы
Перевозить домашних животных можно в любом транспорте, но нужно соблюдать элементарные правила нахождения в нем. Часто владельцы животных предпочитают перемещаться наземным транспортом, в таком случае у них есть возможность контролировать состояние животного. Однако путешествие на поезде для владельца большой собаки может обернуться излишними тратами, так как для ее перевозки придется выкупать полностью все места в купе. При этом маленьких собак можно транспортировать в перевозках, излишне тратиться не придется.
Но лучше, конечно, уточнить информацию при покупке билета или у проводника. Правила могут разниться как в разных составах, так и в разных вагонах. Что касается общих ограничений — один человек может провозить не более двух кошек или некрупных собак. Перевезти целый «зверинец» не выйдет. Владельца или владелицу тридцати кошек вместе с подопечными проводник может не пустить в поезд.
В самолетах также можно перевозить собак, кошек, других комнатных животных и служебных собак, но авиакомпанию надо обязательно предупредить. Брать животных с собой в салон самолета разрешено только с ее согласия и по установленным правилам. Иначе им придется лететь в багажном отделении. Животные должны быть в контейнерах или клетках. Исключение — собаки-поводыри и служебные собаки.
В автобусах и такси разрешено возить с собой животных и птиц в клетках, контейнерах, коробах и корзинах с глухим дном. Больших собак можно возить в такси в наморднике, с поводком и подстилкой.
В любом правиле, в том числе и в регламенте транспортировки животных, есть исключения — собака-поводырь может бесплатно ездить со своим хозяином, на нее не распространяются правила с переносками и клетками.
Лягушки-путешественницы
Четвероногие путешественники в наше время не редкость, но в некоторых местах им все еще проблематично пересекать границу. Каждая страна придумывает свои правила и законы для домашних питомцев, особенно «пришлых», вплоть до полного запрета на ввоз. Например, бультерьеров и ротвейлеров не пропустят на территорию Израиля. С правилами ввоза животных в страну лучше ознакомиться заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе.
Перед поездкой своего питомца следует отвести к ветеринару, чтобы он осмотрел его и выдал заключение, что животное здорово. При этом, если путешествие продлится дольше 90 дней, показывать питомца ветеринару придется и за границей. Кое-где за такой прием берут очень солидные суммы, сравнимые с месячными зарплатами в Приморье. Все отметки о посещении ветеринара ставятся в паспорте животного, с которым оно путешествует.
Кроме того, что за границей, что внутри страны, владельцу придется следить за тем, чтобы питомец был своевременно привит от всех грозящих ему болезней. В России прививки от такого опасного заболевания, как бешенство, животным делают бесплатно в государственных и частных ветеринарных клиниках. Иногда медучреждения предлагают комплексную вакцинацию от нескольких болезней. Цены на прививки в клиниках в среднем колеблются от 150 до 400 рублей. Во многих других странах вакцинация от бешенства стоит очень дорого и может стать для владельца животного неприятным ударом по карману, если, конечно, его вообще пустят туда с непривитым животным.
Что коту законы
По закону, как бы это цинично не звучало, собаки, кошки и прочие друзья человека являются его имуществом. Соответственно, на них распространяются законодательные нормы, регламентирующие имущественные отношения. Животными можно владеть, использовать, дарить, продавать и принимать в подарок.
Домашние животные обычно приобретаются в магазинах и питомниках или попадают в «добрые руки» из приютов. Как правило, к ним не прилагаются документы в случае, если это беспородные или дворовые кошки и собаки.
В питомнике животным обычно выдают полный пакет документов: ветеринарный паспорт, метрику, договор. Метрику выдают щенкам и котятам, у взрослых животных ее заменяет родословная.
В случае покупки породистого животного в приюте с документами и прочими атрибутами, закон стоит на стороне покупателя. Если вместо дорогой породистой собаки покупатель получил больное и беспородное животное из ближайшего закоулка, то он вправе потребовать компенсацию, возместить расходы на лечение, поменять животное или даже вернуть его назад. Продавец, конечно, может не согласиться, но тогда покупатель имеет полное право подать на него в суд и взыскать ущерб.
Кроме того, животное, как имущество, можно оставить в наследство. В завещании владелец животного может самостоятельно решить, кому достанется питомец. Этот же пункт отчасти развенчивает популярный миф о том, что можно переписать квартиру на кошку. Нельзя. Нельзя отдать имущество имуществу.
Владельцы редкой домашней живности могут застраховать ее на случай чрезвычайной ситуации и получить деньги, если с животным что-то произойдет. Страховка такого вида является добровольной, поэтому строгих условий нет, все пункты договора нужно обговаривать со страховой компанией. Кроме жизни и здоровья своего четвероногого друга, можно застраховаться от ущерба, который он может нанести. Если собака причинит ущерб соседям, страховая компания покроет убытки.