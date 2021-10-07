Несколько важных правил для владельцев домашних животных

Даже если ваше животное не несет смерть окружающим своим ядом или еще чем похуже, за ним следует убирать. И не только в квартире, но и на лестничной клетке. В случае, если отходы жизнедеятельности будут оставаться в местах для них не предназначенных, соседи могут обратиться в правоохранительные органы, а после и в суд. Чтобы животное случайно не укусило соседа, его следует держать на улице в наморднике, даже если оно доброе и раньше никого не кусало. Таков закон.