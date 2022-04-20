Умка, Коля, папа-президент

От Минска до Владивостока около 9,7 тысячи километров и «заехать по пути» ну никак не получится.
«Золотой Рог» рассказывает о самых интересных моментах того дня, когда Александр Лукашенко по рекомендации Владимира Путина гулял по знаменитому острову Русскому и вёл переговоры с главой Приморского края, а его сын помогал молоденьким журналисткам.
«Это, что, хлеб такой?»
Старожилы Приморья не могут вспомнить ни одного случая, когда кого-либо из высокопоставленных гостей встречали караваем в виде краба. Даже ближайшего соседа из Северной Кореи Ким Чен Ына потчевали обычным хлебом с солью.
Александр Лукашенко и сам был удивлен, что хлеб ему преподнесли в виде морского членистоногого. Не скрывая своего удивления, он спросил: «Это что, хлеб такой? Ты смотри, а!».
Президент Республики Беларусь прибыл во Владивосток 13 апреля. Его самолёт сел в международном аэропорту Кневичи в 02:39. И, несмотря на столь позднее время, он нашел силы познакомиться с мэром Владивостока, а также позаботиться о встречающих его девочках в капроновых колготках и русских народных костюмах с коротким рукавом.
Дальнейшие планы Александра Григорьевича были известны заранее: после непродолжительного отдыха стороны запланировали встречу в доме переговоров на улице Девятой, а затем — экскурсию по знаменитому чуть ли не на весь мир острову Русскому.
Отметим, что с прибытием белорусского президента в Приморье установилась тёплая погода. А перед этим он «отменил зиму» в Амурской области. За то, что глава республики «привёз с собой» тепло, его поблагодарил руководитель Приморского края.
«Олегу, наверное, икалось?»
Перед поездкой на остров Русский, где Лукашенко давно хотел побывать по рекомендации Владимира Путина, в доме переговоров на Седанке состоялась встреча двух делегаций.
– Я сказал, что мы вас всё равно найдём. И мне выдалась удача — побывать на краю единого нашего Отечества. Мы вчера говорили о вас со старшим братом, [что] наверное, там Олегу [Кожемяко] икалось, — поделился белорусский лидер.
Александр Григорьевич также рассказал, что Владимир Владимирович неоднократно ему советовал побывать на острове Русском.
– Вы попали в точку внимания президента России. Он уделяет особое внимание развитию вашего края, — подчеркнул Лукашенко.
Гость дальневосточной столицы сообщил, что он очень рад, что Беларусь будет прирастать к Приморью в экономическом плане.
Также он прокомментировал гипотезы об объединении России и Белоруссии. Говоря о мифах про вхождение Беларуси в состав России, Лукашенко назвал это «старыми методами»:
– Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать, и так далее, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко-младший и приморская «Золушка»
Практически сразу было понятно, что президент в Приморский край приедет вместе со своим младшим сыном Николаем. Именно его часто можно увидеть на фотографиях и видеозаписях рядом с отцом — на различных торжественных приёмах, встречах и правительственных мероприятиях.
Однако на двустороннее совещание сына в этот раз не пустили. И он коротал время в ожидании отца в холле дома переговоров в окружении охраны.
Семнадцатилетний Николай Лукашенко в жизни действительно весьма хорош собой: высокий и широкоплечий блондин с красивыми глазами. Но не только внешность сына президента цепляет молоденьких девушек, но и его внимательность.
Несмотря на свой статус, Николай предостерёг журналистку приморского СМИ от падения, указав ей на развязанные шнурки. По словам девушки, такого жеста от сына президента она никак не ожидала.
Напомним, что Николай родился в августе 2004 года. Известно, что даже в школьные годы молодой человек не раз появлялся на публичных мероприятиях и в ходе заграничных визитов вместе с отцом. В интернете можно найти его фото со встречи отца с Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой и папой Римским.
Николай также известен тем, что увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, лыжным спортом и биатлоном. Не чужды парню и иностранные языки — сын белорусского лидера владеет английским и учит испанский.
«Он рвётся в зал переговоров»
Президент Беларуси привёз с собой не только сына, но и домашнего питомца — собаку Умку. Это белый шпиц, которого журналисты заметили у дома переговоров, пока там находился белорусский лидер.
Прибывший в Приморье на борту президентского авиалайнера пёс успел порезвиться на газоне. А сопровождающие шпица гости из дружественной Беларуси рассказали, что ему меньше трёх лет. Единственная собака Александра Лукашенко очень любит спать и отлично переносит длительные перелёты.
В райдере Умки — обязательная зачистка периметра от кошек. Их он совершенно не выносит.
Замечательный пёс изо всех сил рвался в зал переговоров к хозяину, но его, увы, не пустили.
Кстати, к вниманию прессы Умке не привыкать. В прошлом году шпиц присутствовал вместе с Лукашенко на проходивших 10–16 сентября учениях «Запад-2021». Белорусский лидер также славится своей любовью и к другим братьям нашим меньшим. Он неоднократно заявлял, что в его хозяйстве живут лошади и коровы, козы и овцы, птицы и коты.
Он улетел, но обещал вернуться
Президент Республики Беларусь во время визита осмотрел стройки острова Русского и побывал в кампусе ДВФУ, а также в Приморском океанариуме, где оценил мастерство морских котиков и дельфинов.
Успел Александр Лукашенко пообщаться и с журналистами. В ходе диалога с представителями прессы он признался, что хотел бы этой осенью вернуться во Владивосток и принять участие в Восточном экономическом форуме.
ВЭФ-2022 пройдёт с 5 по 8 сентября. В Приморском крае это золотая пора, бархатный сезон. Так что, если Александр Лукашенко примет участие в форуме, то сможет не только провести деловые встречи, но и реализовать своё желание узнать получше Приморье.
– Я очень хотел бы здесь побывать. Увидеться со своим старым другом Олегом Кожемяко, посмотреть окрестности, на лодке или шхуне какой-нибудь. Поэтому, если всё будет нормально, обязательно приеду, — сказал он журналистам.
Кстати, Лукашенко привёз в Приморский край шоколад «Президент» и угостил им главу региона. Поставлять латиноамериканские какао-бобы в Приморье белорусский лидер тоже не против.
– Шоколад готовый, зачем вам какао-бобы? Ну, если надо, то мы будем посредниками. Однако я вам этого не обещаю, — прямо ответил Александр Лукашенко.
После этого глава Беларуси провёл импровизированную мини-презентацию продукции своей страны:
– Хороший шоколад, называется «Президент». Для деток и для взрослых. Горький и не очень. Без консервантов. За 15 дней нужно съесть.