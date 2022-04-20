Умка, Коля, папа-президент

Напомним, что Николай родился в августе 2004 года. Известно, что даже в школьные годы молодой человек не раз появлялся на публичных мероприятиях и в ходе заграничных визитов вместе с отцом. В интернете можно найти его фото со встречи отца с Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой и папой Римским.