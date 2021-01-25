Губернатор Приморья поздравил студентов

Сейчас у многих из вас в разгаре сессия. Это сложное и волнительное время для каждого студента. И я сам прекрасно помню переживания перед экзаменами, как ночами сидел за книгами и конспектами. Бывало трудно, но какое удовольствие потом получаешь от сданного зачета и экзамена. Результат стоит усилий, а главное — это хорошая школа, проверка собственных сил, умения мобилизоваться и достичь результата. Это обязательно вам пригодится в жизни.