Это фиаско, братан: Во Владивостоке попытки куда-нибудь доехать терпят неудачу

Даже к 11 часам ситуация не улучшилась. Некоторые дороги все еще колом. В социальных сетях граждане призывают мэра Владивостока Олега Гуменюка взять лопату и самому отправиться на расчистку дорог, сообщает «Восток-Медиа». А доехать в автобусе с Луговой до Баляева за час многие сочли за небывалую удачу.
Причем ходить также тяжело как и ехать, тротуары в большинстве мест не чищены. У горожан одна надежда — на солнышко и временное потепление. Горожане в соцсетях делятся своими впечатлениями и гневными комментариями. "Ничего другого и не ожидала, типичный Владивосток", "Сюрпризом назвать эту гололедную ситуацию назвать не могу. Было предсказуемо еще вчера". "ПОЖАЛУЙСТА, дайте просто доехать до работы!!!"