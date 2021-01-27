Это фиаско, братан: Во Владивостоке попытки куда-нибудь доехать терпят неудачу

Причем ходить также тяжело как и ехать, тротуары в большинстве мест не чищены. У горожан одна надежда — на солнышко и временное потепление. Горожане в соцсетях делятся своими впечатлениями и гневными комментариями. "Ничего другого и не ожидала, типичный Владивосток", "Сюрпризом назвать эту гололедную ситуацию назвать не могу. Было предсказуемо еще вчера". "ПОЖАЛУЙСТА, дайте просто доехать до работы!!!"