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Это фиаско, братан: Во Владивостоке попытки куда-нибудь доехать терпят неудачу

27 января 2021, 02:06
Фото: ИК "Золотой Рог"
Фото из архива
С самого утра 27 января автомобильное движение во Владивостоке сковали десятибалльные пробки. Причина — ледяная корка, которая покрыла проезжую часть после прошедшего снега с дождём. Дорожные службы за ночь не успели обработать реагентами все трассы, поэтому с утра многие горожане вынуждены добираться пешком до работы.

Даже к 11 часам ситуация не улучшилась. Некоторые дороги все еще колом. В социальных сетях граждане призывают мэра Владивостока Олега Гуменюка взять лопату и самому отправиться на расчистку дорог, сообщает «Восток-Медиа». А доехать в автобусе с Луговой до Баляева за час многие сочли за небывалую удачу.

Причем ходить также тяжело как и ехать, тротуары в большинстве мест не чищены. У горожан одна надежда — на солнышко и временное потепление. Горожане в соцсетях делятся своими впечатлениями и гневными комментариями. "Ничего другого и не ожидала, типичный Владивосток", "Сюрпризом назвать эту гололедную ситуацию назвать не могу. Было предсказуемо еще вчера". "ПОЖАЛУЙСТА, дайте просто доехать до работы!!!"

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