На Национальном киберполигоне прошли учения для студентов Дальневосточного федерального университета

Учения проходили в формате кибертренировки с преподавателем и состояли из двух этапов. В первый день участники применяли на практике свои знания по оценке защищенности ИТ-инфраструктуры. Во второй день на основе анализа событий информационной безопасности в SIEM-системе они выявляли взлом киберпреступниками корпоративной сети с целью кражи конфиденциальной информации и расследовали этот инцидент.