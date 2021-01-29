Требования к безопасной перевалке угля в России закрепят в законе

На сегодняшний день в «Терминале Астафьева» действуют 20 пылеподавляющих установок, пылесборная машина Centurion, работает закрытый конвейер. Предприятие по всему периметру закрыто пылезащитными экранами высотой от 21 до 23 метров — рекордный показатель для Находки. В 2020 году компания начала строительство полностью закрытой площадки перевалки угля на причале — инновационный проект для всей страны. Главным её элементом станет навес высотой 39 метров, его возведение должно завершиться в этом году. Московские экологи высоко оценили усилия команды Руслана Кондратова, поставив «Терминал Астафьева» в пример остальным стивидорам.