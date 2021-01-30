ОМОН во Владивостоке провел тренировки по отработке уличных беспорядков — источник

Тренировки прошли накануне несанкционированного митинга 31 января.
Как говорят информированные источники, при отработке действий, полицейские учли все ошибки прошлой недели. Судя по фотографиям, бойцы отработали приемы эффективного задержания и работы с неконтролируемой толпой, а также потренировались быстро и эффективно изолировать наиболее активных участков акции от общей массы. Точное количество участников тренировки назвать трудно — подсчитать на снимках не представляется возможным.
Кроме того, уже в субботу, 30 января, во Владивосток начали стягивать сотрудников ОМОН из других регионов. Такое решение принято для того, чтобы не дружеские и иные отношение между полицейскими и участниками акции не мешали работе.
Сегодня, как говорят очевидцы, центр города переполнен автомобилями полиции и ОМОНа.
Как дополнительная мера, в городе началась установка камер, которые позволяют распознавать лица. Устройства располагаются на столбах вдоль Светланской. Причем, на высоте человеческого роста, что позволит максимально точно опознать тех, кто примет участие в несанкционированном митинге.