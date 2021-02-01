Успеть до холодов: Приморские дороги экстренно стараются очистить от наледи

«Примерно с 3 февраля начнется сильное понижение температуры и усиление ветра. Это неблагоприятно скажется на эффективности реагентов, создаст дополнительные сложности для работы техники и рабочих. Поэтому 1–2 февраля организовали работы по очистке дорог с максимальной эффективностью. Реагентов жалеть не будем. Наледи, а это одна из главных проблем, необходимо убрать сейчас. Потом это делать будет проблематично», — отмечает генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.