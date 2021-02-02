Должен ли президент ездить на велосипеде в Кремль? За что нужно судить Путина?

И после того, как вся эта большая и не самая, ох, далеко не самая худая глава русской истории, не знаете вы, что такое худо, если думаете, что это про неё, — оказалась построенной на его свойствах: его многолетней ответственности в делах жизни и смерти — личной и нашей общей, его спокойствии и упрямстве, умении не суетиться и не поддаваться, и потому мы уже скоро четверть века как мирно сидим и бесконечно собачимся — тиран ли Путин? ах, позор-позор! долой! — так вот, неужели после этого вы всерьёз думаете, что его нужно оценивать в зависимости от того, есть ли у него собственная хоккейная площадка на Чёрном море или её нету?