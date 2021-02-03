Летают все: Льготные авиабилеты стали доступны всем дальневосточникам

В списке таких рейсов 21 маршрут. Речь идёт о перелетах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Как показывает практика, именно они наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока.