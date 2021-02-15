Приморские синоптики рассказали, когда начнется потепление

В середине недели снегопады начнут ослабевать, небольшой снег сохранится только местами. Минимальные температуры в на большей части территории почти не изменятся, но в горных районах при прояснениях столбики термометров опустятся до -28 °C. Дневные температуры начнут постепенно повышаться, -3…-10 °C, на юге -2…+4 °C.