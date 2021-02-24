В Приморье ищут коммуникабельных и неравнодушных

Волонтёрский штаб будет действовать на базе краевого Центра содействия развитию молодежи Приморского края. Проголосовать за объекты благоустройства можно будет как через планшет при помощи электронного сервиса, так и на специальных участках. Организацией этих процедур и займутся волонтёры. Так же они будут отвечать всем заинтересованным на имеющиеся вопросы о проекте.
Подать заявку и зарегистрироваться в качестве волонтёра можно до 22 марта. Все желающие должны отвечать определённым критериям: быть не младше 14 лет, обладать коммуникабельностью, умением ясно и чётко доносить свою позицию, стрессоустойчивостью, быть опрятными. Инструктаж для прошедших отбор начнётся 22 марта и завершится 19 апреля.
С 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование за скверы и парки, которые благоустроят в первую очередь.
«Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Они станут помогать, к примеру, тем, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, объяснять, как можно зайти на портал, специально созданный для голосования, делиться своим мнением так, чтобы его учли. Процедура, к слову, предполагается довольно простая — потребуется авторизоваться через сайт Госуслуги или мобильный телефон», — подчеркнула начальник отдела волонтерских программ — заместитель директора Центра содействия развитию молодежи Приморского края Марина Баженова.
В дни голосования добровольцев можно будет встретить на улицах, в торговых центрах, в кинотеатрах и других публичных местах. Это позволит вовлечь в голосование максимальное количество людей.
«Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, нужно способствовать их сохранению и развитию. Такой подход открывает новые возможности и для развития бизнеса, особенно в сфере услуг, торговли, обслуживания, общественного питания», — отметила Марина Баженова.