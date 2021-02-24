В Приморье ищут коммуникабельных и неравнодушных

«Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Они станут помогать, к примеру, тем, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, объяснять, как можно зайти на портал, специально созданный для голосования, делиться своим мнением так, чтобы его учли. Процедура, к слову, предполагается довольно простая — потребуется авторизоваться через сайт Госуслуги или мобильный телефон», — подчеркнула начальник отдела волонтерских программ — заместитель директора Центра содействия развитию молодежи Приморского края Марина Баженова.