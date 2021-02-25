zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обзор событий прошедшей недели

24 февраля 2021, 23:51
Фото: Восток-Медиа
Вспомним о самых интересных событиях недавнего прошлого
Семидневка — с 15 по 21 февраля — началась с громкого происшествия в одном из баров Владивостока. О событии говорили несколько дней, и, как всегда в таких случаях, строили версии: что, как, зачем и почему.

Еще одним сюрпризом оказались погодные качели, когда температура воздуха то поднималась, то опускалась. Вспомним о самых интересных событиях недавнего прошлого.

Кровавый день влюблённых

Для посетителей владивостокского бара «Кооператив» День святого Валентина был несколько омрачен — в наполненном людьми помещении произошел взрыв.

Воскресным вечером 14 февраля в недавно открытом заведении на ул. Фонтанной праздничную атмосферу нарушил громкий хлопок, после которого, как сообщают очевидцы, в воздухе повис запах пороха и паленого мяса. От толпы отдыхающих отделился державшийся за свою руку молодой человек в окровавленной одежде.

По бару тут же распространились слухи: взорвалась граната, пострадавшему оторвало пальцы, которые остались лежать на полу заведения. В пользу этой версии говорило и скорое появление людей, начавших что-то подбирать с пола и складывать в контейнер со льдом. Через некоторое время на место прибыла полиция.

Впоследствии представитель заведения раскрыл детали произошедшего. Народная молва все несколько приукрасила — в руках у молодого человека взорвалась петарда, а не граната. Также сотрудник рассказал, что неудачный эксперимент с пиротехникой стоил жертве лишь кончика одного пальца.

Однако с точки зрения пиротехнического эксперта, в заведении все же разорвалась именно боевая граната.

Погодные качели

На прошедшей неделе Приморье столкнулось с резким изменением погодных условий — сначала по краю ударил циклон, а затем в регионе потеплело до плюсовых отметок.

С 15 по 17 февраля Приморский край находился во власти циклона, принесшего с собой снегопад и резкий ветер. Это не могло не создать затруднения на дорогах — СМИ писали о серьёзных заторах во Владивостоке и резком росте количества ДТП в регионе.

Уже с середины недели в крае начало теплеть, а в пятницу, 19 февраля, температура воздуха местами достигла +6 градусов. Оттепель, однако, не задержится надолго: в первом весеннем месяце средняя температура в большей части региона будет держаться на уровне от -6 до -8 градусов, а на юге столбики термометров покажут в среднем -1…-2 градуса.

Ложная тревога

На фоне бушующей во всём мире пандемии в больницу попал экс-мэр Владивостока.

В среду, 17 февраля, стало известно о госпитализации в Японии бывшего главы приморской столицы Виталия Веркеенко: у экс-мэра начался внезапный приступ кашля, он стал буквально выплёвывать свои лёгкие. Первым делом у отставного градоначальника взяли тест на COVID, однако следов вируса в организме обнаружено не было.

В итоге врачи диагностировали у Веркеенко аллергический трахеит, причины возникновения которого ещё предстоит выяснить.

Конец эпохи во Владивостоке

Жители столицы Приморского края были вынуждены мириться со сносом Спортивного рынка, а на фоне «общегородской трагедии» разыгралась драма отдельно взятого человека.

«Как жаль наш рынок…»; «Ушла эпоха… хоть плачь»; «Построят ещё одну „Калину“… кому это надо», — высказывали горожане свои переживания от увиденного.

Свою дозу негатива получил и общественник Геннадий Антропов. Он случайно забрёл на руины и захотел забрать часть ещё не вывезенного рабочими строительного мусора. Стройматериалы планировалось использовать для ремонта помещения, выделенного под его фонд помощи инвалидам. Со своим запросом он обратился в администрацию рынка.

Там, в администрации, ему посоветовали убираться восвояси. Покидая с пустыми руками территорию рынка, мужчина смог-таки найти повод для радости — Антропов вдруг осознал, с каким количеством добрых и неравнодушных людей он сталкивается каждый день.

Это, по его словам, и есть настоящее счастье.

Чудеса приморской фауны

Появившаяся в пятницу в интернете видеозапись вызвала у приморских пользователей соцсетей в недоумение — в объектив камеры попал неизвестный зверь.

Ролик был загружен на страницу центра «Амурский тигр» в пятницу и привлёк к себе уйму внимания — жители региона в комментариях пытались угадать, что за таинственное белое животное, похожее на песца, фигурирует на кадрах записи.

Специалисты высказали свою версию: запечатленный зверь скорее всего был енотовидной собакой-альбиносом или имел какой-то другой генетический дефект, окрасивший его шубку в белый цвет.

COVID сдаёт позиции

Всю неделю в регионе фиксируется падение заболеваемости коронавирусом, что происходит одновременно с ростом количества вакцинированных — краевой минздрав отчитывается об освоении большей части первой партии прививки. К 19 февраля в Приморье было введено уже 31 051 доз «Гам-КОВИД-ВАК», более 5 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Ещё неизвестно, помешает ли дальнейшей вакцинации инцидент, произошедшей в одной из больниц Артёма. Из-за разморозки холодильника, где хранился препарат, какое-то количество доз придётся уничтожить.

Егор ГОЛУБЕВ, Юлия БЕРЕГОВАЯ.

Материалы по теме
Глядя назад: Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Золотого Рога»Обзор самых важных событий за прошедшую неделю
#Новости#Погода#Животные#Владивосток#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56