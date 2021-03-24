К руководству стадиона «Динамо» во Владивостоке нагрянули прокуроры

Posted 24 марта 2021, 06:15
Published 24 марта 2021, 06:15
Modified 20 августа, 13:05
Updated 20 августа, 13:05
По требованию прокурора должностное лицо стадиона «Динамо» привлечено к административной ответственности за нецелевое использование земельных участков
Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока провела проверку исполнения земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства в Приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Установлено, что в целях осуществления уставной деятельности в оперативном управлении организации находится ряд объектов недвижимого имущества, включая здания, футбольное поле по улицам Западной, 13 и Адмирала Фокина, 2 в г. Владивостоке. Кроме того, в аренде у ПРОГО ВФСО «Динамо» находится 3 земельных участка по одноименным улицам в целях дальнейшей эксплуатации спортивного комплекса.
«Динамо» заключило с третьими лицами договоры субаренды земельных участков в целях размещения платной парковки автомобильного транспорта. Однако градостроительными регламентами для данных территориальных зон не предусмотрен вид такого разрешенного использования как парковка (стоянка) автомобильного транспорта.
Кроме того, в ходе проверки выявлено, что отдельные помещения в корпусах не оборудованы необходимой мебелью, электроприборами, средствами гигиены, некоторые помещения душевых не обеспечены горячим водоснабжением, выявлены факты несоблюдения требований к маркировке уборочного инвентаря и др.
По данным фактам прокуратура района руководителю региональной организации «Динамо» внесла представление, которое рассмотрено, в настоящее время приняты меры к устранению нарушений.
В отношении должностного лица организации прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению) и ч. 1 ст. 6.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по итогам рассмотрения которых виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.