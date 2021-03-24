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Posted 24 марта 2021, 06:15

Published 24 марта 2021, 06:15

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Спортивные объекты перепрофилировали под автостоянку

К руководству стадиона «Динамо» во Владивостоке нагрянули прокуроры

24 марта 2021, 06:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. Спортивные объекты перепрофилировали под автостоянку
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Спорт
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По требованию прокурора должностное лицо стадиона «Динамо» привлечено к административной ответственности за нецелевое использование земельных участков

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока провела проверку исполнения земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства в Приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Установлено, что в целях осуществления уставной деятельности в оперативном управлении организации находится ряд объектов недвижимого имущества, включая здания, футбольное поле по улицам Западной, 13 и Адмирала Фокина, 2 в г. Владивостоке. Кроме того, в аренде у ПРОГО ВФСО «Динамо» находится 3 земельных участка по одноименным улицам в целях дальнейшей эксплуатации спортивного комплекса.

«Динамо» заключило с третьими лицами договоры субаренды земельных участков в целях размещения платной парковки автомобильного транспорта. Однако градостроительными регламентами для данных территориальных зон не предусмотрен вид такого разрешенного использования как парковка (стоянка) автомобильного транспорта.

Кроме того, в ходе проверки выявлено, что отдельные помещения в корпусах не оборудованы необходимой мебелью, электроприборами, средствами гигиены, некоторые помещения душевых не обеспечены горячим водоснабжением, выявлены факты несоблюдения требований к маркировке уборочного инвентаря и др.

По данным фактам прокуратура района руководителю региональной организации «Динамо» внесла представление, которое рассмотрено, в настоящее время приняты меры к устранению нарушений.

В отношении должностного лица организации прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению) и ч. 1 ст. 6.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по итогам рассмотрения которых виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

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