Приморцы решат, стоит ли давать деньги аграриям

Posted 24 марта 2021, 00:06
Published 24 марта 2021, 00:06
Modified 20 августа, 13:04
Updated 20 августа, 13:04
«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится для выявления в этих документах возможных положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов», — рассказали в минэкономразвития региона.
Сейчас на портале идут публичные консультации по проекту «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса».
«Проект постановления подготовлен для разделения направлений животноводства и молочного животноводства в части изменения достижения значений результатов использования субсидий. Исключение показателей прошлых периодов позволит своевременно оценить прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к текущему объему производства молока и поголовью скота», — сообщили в ведомстве.
Кроме того на портале разместили перечень правовых актов муниципалитетов Приморья: Арсеньевского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Михайловского района и других.
В 2020 году публичные консультации прошли 137 проектов нормативных правовых актов Приморского края и 259 муниципальных проектов.