Приморцы решат, стоит ли давать деньги аграриям

«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится для выявления в этих документах возможных положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов», — рассказали в минэкономразвития региона.