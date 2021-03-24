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Posted 24 марта 2021, 00:06

Published 24 марта 2021, 00:06

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Приморцы решат, стоит ли давать деньги аграриям

Приморцы решат, стоит ли давать деньги аграриям

24 марта 2021, 00:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
В Приморье начались публичные консультации проекта предоставления краевых субсидий на развитие агропромышленного комплекса и на возмещение затрат. Любой желающий может ознакомиться с проектом и дать своё заключение на портале оценки регулирующего воздействия, сообщили в приморском правительстве.

«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится для выявления в этих документах возможных положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов», — рассказали в минэкономразвития региона.

Сейчас на портале идут публичные консультации по проекту «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса».

«Проект постановления подготовлен для разделения направлений животноводства и молочного животноводства в части изменения достижения значений результатов использования субсидий. Исключение показателей прошлых периодов позволит своевременно оценить прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к текущему объему производства молока и поголовью скота», — сообщили в ведомстве.

Кроме того на портале разместили перечень правовых актов муниципалитетов Приморья: Арсеньевского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Михайловского района и других.

В 2020 году публичные консультации прошли 137 проектов нормативных правовых актов Приморского края и 259 муниципальных проектов.

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#Общество#Приморский край#Сельское хозяйство#Владивосток#Новости#Субсидии
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