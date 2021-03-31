Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» опять в центре скандала

Согласно документу, четыре крупнейших производителя таких приборов находятся в сговоре с целью повысить стоимость устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» на российском рынке. Утверждается, что «Форт-Телеком», «Итэлма», «Евро-сигнал Технолоджи» и «Сантэл Навигация» поставляют свою продукцию только компаниям, с которыми ранее было заключено соглашение о продаже экстренных кнопок по определенной цене.