zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» опять в центре скандала

31 марта 2021, 00:26
Фото: umc-auto.ru
ФАС подозревает сговор нескольких компаний
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заинтересовал рост цен на устройства вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Ведомство проведет проверку на предмет наличия сговора крупных компаний.

О скачке цен ФАС поставило в известность поступившее обращение, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, четыре крупнейших производителя таких приборов находятся в сговоре с целью повысить стоимость устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» на российском рынке. Утверждается, что «Форт-Телеком», «Итэлма», «Евро-сигнал Технолоджи» и «Сантэл Навигация» поставляют свою продукцию только компаниям, с которыми ранее было заключено соглашение о продаже экстренных кнопок по определенной цене.

Фирмы, которые готовы продавать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) дешевле названной компаниями цены, просто не получают поставки аппаратуры от этих производителей.

Ранее средняя цена УВЭОС держалась на уровне 13 000 — 14 000 рублей, однако после начала действия этого соглашения цены подскочили примерно до 23 500 рублей.

Спрос на УВЭОС в крае связан с постоянным ввозом из Японии автомобилей, на которые, согласно закону, требуется установить такое устройство.

«Высокая стоимость затрат на оформление машины из-за повышения стоимости кнопок „ЭРА-ГЛОНАСС“ создает социальное напряжение среди населения Приморья», — рассказали в краевом управлении Федеральной антимонопольной службы.

Юрий РОГОВ.

Материалы по теме
ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье временно отступилаВ Приморье таможня дала добро первым автомобилям без устройства ЭРА-ГЛОНАССПриморцы выгребают автомобили из Японии, не обращая внимания на кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС"
#Новости#Автомобили#Автобус#Транспорт#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56