Не церемонясь: губернатор Приморья отчитал мэра Владивостока за неудовлетворительную работу

«Вы, Олег Владимирович, уже два года работаете, за это время по ряду объектов даже проектно-сметной документации нет. Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация… Скажу прямо — если не будет положительных изменений, я буду вынужден принимать решения. Вопрос стоит остро и ребром по наведению порядка в городе и способности администрации это делать. Так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения», — заявил Олег Кожемяко.