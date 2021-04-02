Активисты ОНФ вступили в противоборство с мэрией Владивостока

«Вместе с тем министерство промышленности и торговли Приморского края согласилось с актуальностью выявленной нами проблемы и предложило администрации Владивостокского городского округа внести изменения в существующее постановление, увеличив соответствующее расстояние от школ, на котором запрещено располагать такие торговые объекты. На сегодня такое расстояние составляет всего 15 метров, что, безусловно, недостаточно. В ситуации с указанным образовательным учреждением это вообще выглядит чуть ли не издевательски: магазин с яркими рекламными вывесками расположен прямо напротив центрального входа на территорию школы на первом этаже ближайшего жилого многоквартирного дома. Туда на переменах ходят многие школьники, мы сами это зафиксировали. Поэтому власти региона с нами согласились», — приводятся слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова на сайте народного фронта.