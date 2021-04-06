Одобрено аграриями

Оценить масштаб производства одного из мировых лидеров по созданию сельхозтехники смогли приморские фермеры. Делегация побывала на производственной площадке в Ростове-на-Дону в рамках программы «Один день на Ростсельмаш». Сельхозпроизводителям показали все этапы сборки новых агромашин. Как отметили сами аграрии, поездка позволила подтвердить мнение о высочайшем качестве выпускаемой техники и помогла познакомиться с новинками.
Компания Ростсельмаш не случайно считается одним из лидеров производства сельхозтехники — ее продукция занимает 17% мирового и 70% российского рынка.
Компания начала свою деятельность в 1929 году и за весь период работы техника, выпускаемая под брендом Ростсельмаш, неизменно соответствовала самым высоким требованиям аграриев. Деятельность предприятия ведется с учетом всех инновационных разработок, которые позволяют создавать максимально эффективную сельскохозяйственную технику для любых условий.
«У нас в Приморье бывает трудно работать — тайфуны, сильная заболоченность земель — и только комбайны Ростсельмаш VECTOR 450 Track справляются со всеми сложностями и вызовами. У нас в хозяйстве три такие машины и мы видим, насколько они эффективны», — делится своим мнением участник приморской делегации агроном ИП ГПСХ «Боровинский Алексей Андреевич» Валерий Торкунов.
Аграрии из Приморья побывали на главном сборочном конвейере Ростсельмаш по производству комбайнов. Как отметили гости, поражает отлаженность всех процессов и чистота на производстве. Численность сотрудников мирового производителя сельхозмашин составляет 13 000 человек. С главного сборочного конвейера ежедневно сходит более 20 комбайнов. Многие приморские фермеры знакомы с агромашиной TORUM 750 производства Ростсельмаш. По общим отзывам, комбайн отличается высокой производительностью и надежностью.
«Машина отличная! Полностью ей доволен, использую уже не первый год и могу сказать, что аналогов по соотношению цена-качество просто нет. В этом году планирую приобрести следующую модель комбайна TORUM 785. Это еще более продвинутая машина, производительность которой более 100 т/ч на уборке кукурузы», — рассказал генеральный директор ООО СК «СКИФ» Андрей Делех.
Отметим, что проект «Один день на Ростсельмаш» позволяет выстроить эффективный диалог с отраслевиками и создавать агромашины с учетом пожеланий и запросов потребителей.
Юрий РОГОВ.