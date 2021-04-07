Авиабилеты серьезно подорожали

По словам представителя Минтранса, сейчас рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается. Но значения авиаперевозок еще очень далеки от показателей 2019 г. По словам специалиста, на большую часть направлений авиакомпании, как и ранее, выставляют избыточные, в сравнении с 2019 г., провозные емкости. Эксперт отметил, что сейчас резко снижается глубина продаж. Билеты покупают в основном за несколько дней до отлета.