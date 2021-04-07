Улучшение условий для ведения бизнеса отметили в пяти муниципалитетах Приморья

«Один из важнейших показателей — уровень доверия между бизнесом и властью. За последние два года Приморский край поднялся в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ на 42 позиции — с 76 на 34 место и во многом этому поспособствовал именно открытый и честный диалог между предпринимателями и органами власти регионального и муниципального уровня, который существует сегодня в Приморье. Последние три года мы занимаемся формированием плановых мероприятий по улучшению инвестиционного климата, и есть вывод, которым я хотел бы поделиться. Мы можем взять новые идеи только у бизнеса. Только предприниматели, исходя из собственного опыта, могут подсказать нам, что сделать, чтобы вести бизнес в крае стало еще лучше, комфортнее и эффективнее», — сказал глава агентства проектного управления Приморского края Николай Стецко.