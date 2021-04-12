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Мы - первые: Работники завода из Приморья получили послание от Юрия Гагарина

12 апреля 2021, 02:09
Фото: @ascold_pao
Край с этим событием связывает малоизвестный, но многозначительный факт
12 апреля Россия отмечает юбилей первого полета человека в космос

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток», сказав знаменитое «Поехали!», стартовал с космодрома «Байконур» и первый в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.

Приморье с этим событием связывает малоизвестный, но многозначительный факт.

Как сообщает сайт администрации Арсеньевского ГО, после триумфального полета бригада коммунистического труда обрубщиков литейного цеха № 1 завода «Аскольд» написала лётчику-космонавту Юрию Гагарину письмо с просьбой стать почётным членом их трудового коллектива. Просьба металлургов была символичной ещё и потому, что Юрий Гагарин в июне 1951 года с отличием окончил Люберецкое ремесленное училище № 10 и получил специальность «формовщик-литейщик».

Бригада обрубщиков цеха № 1 (Макаров Д., Абрамов А., Кочетков И., Донченко А., Косяк Г., Гуральчук В.); фрагмент заводской многотиражки «Новатор», № 40, от 6 октября 1983 г.

Телеграмма с ответом космонавта пришла 5 мая 1962 года: «Был очень рад вашему письму, из которого узнал о ваших трудовых успехах. Благодарю за высокое доверие, оказанное мне, — зачисление почётным членом вашей бригады. Постараюсь оправдать его своей работой и учёбой. Желаю всему коллективу бригады новых успехов в коммунистическом труде и счастья в личной жизни. С уважением Юрий Гагарин, лётчик-космонавт СССР».

Так что аскольдовцы по праву могут считать первого космонавта Юрия Гагарина своим коллегой.

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